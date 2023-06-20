Около десяти пожарных расчетов тушат горящее предприятие по производству тары в Волоколамске

Не менее десяти пожарных расчетов тушат возгорание на предприятии по производству тары и упаковочных материалов в Волоколамске.

Как сообщило сетевое издание «Волоколамский край», на месте также дежурят бригады скорой помощи. Территория оцеплена.

По словам очевидцев, огонь распространился на большой площади, а на территории предприятия периодически слышны взрывы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что сведения о возгорании в нежилом здании на Ямской улице поступили вечером во вторник.