Около десяти пожарных расчетов тушат горящее предприятие по производству тары в Волоколамске

Безопасность
Александра Серова/«Волоколамский край»

Фото: [Александра Серова/«Волоколамский край»]

Не менее десяти пожарных расчетов тушат возгорание на предприятии по производству тары и упаковочных материалов в Волоколамске.

Как сообщило сетевое издание «Волоколамский край», на месте также дежурят бригады скорой помощи. Территория оцеплена.

По словам очевидцев, огонь распространился на большой площади, а на территории предприятия периодически слышны взрывы. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что сведения о возгорании в нежилом здании на Ямской улице поступили вечером во вторник.

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