Около десяти пожарных расчетов тушат горящее предприятие по производству тары в Волоколамске
Фото: [Александра Серова/«Волоколамский край»]
Не менее десяти пожарных расчетов тушат возгорание на предприятии по производству тары и упаковочных материалов в Волоколамске.
Как сообщило сетевое издание «Волоколамский край», на месте также дежурят бригады скорой помощи. Территория оцеплена.
По словам очевидцев, огонь распространился на большой площади, а на территории предприятия периодически слышны взрывы. Информации о пострадавших пока нет.
Ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что сведения о возгорании в нежилом здании на Ямской улице поступили вечером во вторник.