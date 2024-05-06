Около десятка БПЛА обнаружили в лесах Подмосковья после таяния снега

В подмосковных лесах после таяния снега обнаружили около десятка беспилотников, сообщила пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Найденные БПЛА, указали в ведомстве, вероятнее всего, были подавлены средствами РЭБ, однако они все равно могут представлять опасность.

При обнаружении дрона нельзя брать его в руки, необходимо отойти от беспилотника на безопасное расстояние — не менее чем на сто метров — и срочно сообщить о находке по номеру 112.

Фото: [ пресс-служба ГУРБ МО ]

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил держать на контроле ситуацию с лесными пожарами в регионе.