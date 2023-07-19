Около сотни вызовов о ЧП на воде поступило в подмосковную Систему-112 в этом году

Порядка ста вызовов о происшествиях на воде поступило в Систему-112 Подмосковья с начала текущего года.

В пресс-службе ведомства отметили, что в летний период таких обращений становится больше. В случае ЧП на водоемах нельзя медлить, нужно сразу же звонить на единый номер «112». Операторы оперативно передадут вызов спасателям и медикам.

В Системе-112 Московской области подчеркнули, что несоблюдение мер безопасности на воде может обернуться трагедией. Жителей региона призвали купаться только на обустроенных пляжах. Кроме того, в жаркую погоду нужно заходить в воду постепенно, чтобы не потерять сознание из-за резких перепадов температур. Также нельзя оставлять детей без присмотра и подплывать к любым судам.

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