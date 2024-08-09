Около ста проб молочной продукции исследовали специалисты Россельхознадзора в Рязанской области с начала года

Сотрудники Россельхознадзора провели проверку более 20 производителей молочной продукции в Рязанской области с января по июль текущего года. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что за этот период сотрудниками ведомства было исследовано около ста проб молочной продукции.

Поясняется, что мониторинг был проведен как на самих предприятиях, так и на объектах розничной торговли, в социально значимых учреждениях региона.

Отмечается, что в трех образцах выявлены несоответствия требованиям двух Технических регламентов Таможенного союза. По итогам проверок в отношении субъектов, занимающихся производством молочной продукции, составлено шесть административных материалов, по которым назначены наказания в виде взыскания на общую сумму около полумиллиона рублей.

Ранее сообщалось, что режим онлайн-проверки молочной продукции через систему «Честный знак» начнет действовать в Подмосковье.