Около ста проб молочной продукции исследовали специалисты Россельхознадзора в Рязанской области с начала года
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Сотрудники Россельхознадзора провели проверку более 20 производителей молочной продукции в Рязанской области с января по июль текущего года. Об этом сообщает 7info.
Уточняется, что за этот период сотрудниками ведомства было исследовано около ста проб молочной продукции.
Поясняется, что мониторинг был проведен как на самих предприятиях, так и на объектах розничной торговли, в социально значимых учреждениях региона.
Отмечается, что в трех образцах выявлены несоответствия требованиям двух Технических регламентов Таможенного союза. По итогам проверок в отношении субъектов, занимающихся производством молочной продукции, составлено шесть административных материалов, по которым назначены наказания в виде взыскания на общую сумму около полумиллиона рублей.
Ранее сообщалось, что режим онлайн-проверки молочной продукции через систему «Честный знак» начнет действовать в Подмосковье.