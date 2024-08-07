Режим онлайн проверки молочной продукции через систему «Честный знак» начнет действовать в Подмосковье

В сентябре в Подмосковье вступает в силу режим онлайн проверки молочной продукции и упакованной воды через систему «Честный знак», это коснется розничных магазинов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что магазинам нужно будет получить доступ к ключу в личном кабинете системы маркировки и обновить кассовое программное обеспечение с функцией проверки, а также настроить бизнес-процессы для товаров, продажа которых ограничена. Помимо этого, кассиры должны пройти обучение и следовать запрету на продажу товаров на кассе.

«Для тестирования механизмов разрешительной системы рекомендуется начать добровольную проверку прямо сейчас. Это позволит заранее подготовиться к выполнению новых обязательных требований», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.