Около тысячи вызовов обработали операторы-психологи Системы-112 Подмосковья в этом году

Операторы-психологи Системы-112 Подмосковья в этом году почти тысячу раз оказали помощь заявителям, сообщила пресс-служба ведомства.

Каждый день психологи службы спасения принимают от десяти до двадцати вызовов. Чаще всего такие специалисты включаются в работу, когда происходит экстренная ситуация и обратившийся из-за сильного стресса не может предпринять необходимые действия до приезда помощи.

Также психологи Системы-112 помогают людям, которые переживают различные семейные проблемы, например, развод. Кроме того, в службу спасения поступают звонки от людей, страдающих различными физическими и психическими заболеваниями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала года в Подмосковье запустили около сорока новых цифровых сервисов.