Окровавленный и обожженный труп обнаружили в подъезде в Балашихе — СМИ
РЕН ТВ: жительница Балашихи нашла в подъезде окровавленный труп
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Жительница подмосковной Балашихи нашла в подъезде окровавленный и обожженный труп мужчины, передает РЕН ТВ.
По информации издания, все произошло в доме на улице Адмирала Макарова. О жуткой находке женщина сразу же сообщила в полицию.
На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, за преступлением стоит один из местных жителей, который, по данным журналистов, уже сознался в содеянном.
Убийство могло произойти около четырех дней назад. Рядом с телом также обнаружили наволочку и кухонный нож, которые были в крови.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали нашли тело пенсионерки.