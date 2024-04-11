По информации издания, все произошло в доме на улице Адмирала Макарова. О жуткой находке женщина сразу же сообщила в полицию.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. По предварительным данным, за преступлением стоит один из местных жителей, который, по данным журналистов, уже сознался в содеянном.

Убийство могло произойти около четырех дней назад. Рядом с телом также обнаружили наволочку и кухонный нож, которые были в крови.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали нашли тело пенсионерки.