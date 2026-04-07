Окурки и костры: названа главная причина крымских пожаров

За прошлый год в Крыму вспыхнуло больше 3,5 тыс. пожаров. И что самое обидное — подавляющее большинство этих возгораний устроили не молнии и не аномальная жара, а мы с вами. Заместитель начальника крымского главка МЧС Игорь Скуртул в эфире «Крым 24» прямо назвал главного виновника — человеческий фактор.

По его словам, из общего числа пожаров 80% случились не в домах и не на производствах, а на открытых территориях — в полях, лесах, степях. А 75% всех возгораний вообще произошли по одной-единственной причине: неосторожное обращение с огнем. Что это значит на бытовом языке? Выброшенный мимо урны окурок, который тлел в сухой траве пять минут. Костер, который вроде бы залили, но внутри еще теплился уголек. Спичка, пущенная по ветру. Мелочь, секундное дело — и сотни гектаров природы под угрозой.

Спасатель подчеркнул, что последствия такой беспечности ощущает на себе вся республика. Горит не просто сухая трава — выгорают леса, гибнут животные, задыхаются в дыму города и поселки. Пожарные круглосуточно выезжают на вызовы, отвлекаясь от действительно серьезных ЧС, ресурсы МЧС работают на пределе. И каждый раз оказывается, что крупного пожара можно было избежать — достаточно было просто не кидать окурок в траву или правильно затушить костер.

Ранее сообщалось, что на пожарах в Нижегородской области спасли 56 человек, трое погибли.