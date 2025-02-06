Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с опухолью мозга

Советская и российская легкоатлетка Светлана Мастеркова была госпитализирована в Москве с диагнозом «агрессивная злокачественная опухоль мозга». Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Спортсменка уже попадала в больницу в прошлом году. Она при физических нагрузках либо стрессе начала терять способность говорить. Тогда медики и обнаружили у нее опухоль мозга, которую удалили микрохируги. Затем Мастерковой пришлось пройти несколько курсов химиотерапии. После этого у нее начались серьезные проблемы со здоровьем: зрением, суставами и сердцем. Ее пришлось срочно госпитализировать на некоторое время.

«Ей ввели внутривенно противоопухолевые препараты и отпустили домой — с условием, что будет наблюдаться у онколога. Состояние Мастерковой удовлетворительное, но симптомы болезни сохраняются», — указал микроблог.

После выписки врачи запретили спортсменке выполнять любую тяжелую работу.

Ранее сообщалось, что в Германии попал в больницу бывший канцлер Герхард Шредер. Он был госпитализирован с признаками истощения и эмоционального выгорания.