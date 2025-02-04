Бывший канцлер ФРГ Шредер попал в больницу с признаками глубокого истощения

Герхард Шредер, ранее занимавший пост канцлера Германии, попал в больницу с признаками нервного истощения. Об этом в своем телеграм-канале сообщило агентство DPA.

Врачи констатировали у политика серьезное истощение и признаки эмоционального выгорания. Ему также не хватает энергии, и по этой причине медики госпитализировали пациента.

Адвокат Шредера уже попросил всех уважать частную жизнь своего подзащитного, которому уже исполнилось 80 лет, но подтвердил сам факт госпитализации.

Ранее канцлер ФРГ Шольц прокомментировал призыв Трампа к Украине. Президент США считает, что должен получить гарантии от Киева на поставки Соединенным Штатам редкоземельных металлов. Немецкий лидер утверждает, что такое заявление Белого дома является глубоко эгоистичным поступком. По его мнению, ресурсы понадобятся самой Украине, чтобы восстанавливать страну после завершения военного конфликта.