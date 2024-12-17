Москалькова заявила о подготовке «большого обмена» военнопленными между Россией и Украиной

Российские и украинские военные в данный момент ведут переговоры о проведении масштабного обмена пленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова привел ТАСС.

Москалькова утверждает, что российская сторона отправила на Украину два списка военнослужащих, которые находятся в плену в РФ. В один внесено 900 человек, в другой — 600. Такое же количество пленных Россия планирует получить от Киева.

«Об этом ведут переговоры военные. Пока не достигнута договоренность о большом обмене», — указала она.

Омбудсмен заявила, что она сама и коллеги на Украине стремятся расширить гуманитарную составляющую той помощи, которая оказывается в плену. Людям передают письма от родных и близких. Подобная практика, включая обмен, полностью соответствует международным правилам и нормам.

Ранее Москалькова рассказала о самом механизме обмена пленными и о том, и как происходит подача заявок на данную процедуру. Она при этом отметила большие трудности, которые сопутствуют переговорам.