Омбудсмен рассказала о помощи семье, где погибло четверо детей

Семья пережившая трагедию в Тверской области, где погибли четверо детей, получает необходимую поддержку, о чем сообщила детский омбудсмен региона Лариса Мосолыгина в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Согласно информации прокуратуры, тела детей были обнаружены в частном доме на территории СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа.

Следственный комитет России по Тверской области сообщил, что главный подозреваемый в преступлении — их отец, который, пытаясь покончить с собой, находится в реанимации. По этому факту возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве. В семье всего шесть детей.

Мосолыгина отметила, что проводятся все необходимые следственные действия, а члены семьи получают поддержку. Она также подчеркнула, что «убийство невинного ребенка в любой религии считается одним из самых ужасных грехов, которое не может быть оправдано и прощено, независимо от обстоятельств».

Ранее сообщалось, что СК опубликовал видео с места убийства детей в Тверской области.