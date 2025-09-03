Омский пенсионер расстрелял автомобиль соседа

Согласно информации, предоставленной ведомством, пострадавший возвращался домой из Омска вместе со своей семьей. По прибытии в родное село у него произошла ссора с 60-летним местным жителем. Стороны решили выяснить отношения в более уединенном месте и временно разъехались.

Пострадавший отвез своих родных домой и направился к близлежащему водоему, где и была назначена встреча. Пожилой человек дождался приближения машины и произвел три выстрела из ружья. Автомобиль получил повреждения кузова и колеса. Конфликт продолжился около дома потерпевшего, однако на этот раз без применения оружия.

Сотрудники правоохранительных органов задержали стрелявшего. У него было конфисковано охотничье ружье, а также карабин и боеприпасы к нему. Задержанный заявил, что его целью было лишь напугать оппонента. В настоящее время проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Биробиджане мужчина устроил расправу над соседом по даче.