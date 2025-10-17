Омский суд не удовлетворил просьбу экс‑главы Нижнего Новгорода об УДО

Судебная инстанция в Омске сегодня отклонила ходатайство адвоката бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина о досрочном освобождении. Информацию об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Решение еще не вступило в законную силу — оно может быть обжаловано в течение 15 дней.

Сорокин был задержан в декабре 2017 года и позднее приговорен к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки в виде услуги и в соучастии в похищении человека. По приговору экс‑мэр отсидел почти восемь из десяти лет.

В 2024 году Сорокин, находясь в одной из колоний Мордовии, просил суд заменить оставшийся срок исправительными работами. Тогда суд отказал — причиной отказа стало наличие у осужденного более десятка дисциплинарных взысканий, которые были учтены при рассмотрении ходатайства.

Дальнейшие процессуальные шаги: у защитников есть 15 дней на подачу апелляции; в случае обжалования дело будет рассматриваться в установленном порядке.

