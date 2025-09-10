Боец ММА Емельяненко получит УДО после полутора лет в колонии

Иван Емельяненко, боец смешанных единоборств, приговоренный к полутора годам лишения свободы за участие в потасовке, получит возможность выйти из заключения досрочно. Информацию об этом распространил телеграм-канал «112».

Согласно данным, предоставленным источником, в период отбывания наказания брат знаменитых спортсменов продемонстрировал примерное поведение, проявляя усердие в работе и регулярно посещая церковь. Ожидается, что он покинет исправительное учреждение через две с небольшим недели.

Напомним, что Емельяненко оказался под следствием весной 2024 года. По словам промоутера Владимира Хрюнова, причиной конфликта стала попытка Ивана защитить женщину в Старом Осколе, в результате чего во время уличной драки он причинил телесные повреждения своему противнику.

В декабре 2024 года судебные органы вынесли решение о заключении спортсмена на 18 месяцев. Заявление о досрочном освобождении Иван подал в конце августа 2025 года.

