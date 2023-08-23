«Он был готов добить меня»: бегунья из Красногорска рассказала о преследовании напавшего на нее мужчины

Жительница Красногорска Фаина Рязанова, которая пострадала в результате нападения мужчины во время утренней пробежки, рассказала подробности случившегося.

По ее словам, во время пробежки неизвестный мужчина преградил ей дорогу и выразил недовольством внешним видом девушки. Когда жительница попыталась отойти от него, злоумышленник схватил ее за руку и со всей силы ударил кулаком по лицу.

«У меня недоумение, сразу слезы, больно. Начинаю убегать, ищу людей, чтобы найти помощь какую-то», - рассказала девушка РИАМО.

За бегунью заступился прохожий. В этот момент пострадавшая поспешила домой. По ее словам, нападавший преследовал ее до самого дома.

«Мне кажется, он был готов добить меня, если бы я немножко задержалась», - заявила девушка.

Ранее сообщалось, что мужчину задержали. На него заведено уголовное дело о хулиганстве.