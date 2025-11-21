«Он моя судьба». Трагическая гибель омской пенсионерки: почему она впустила в дом убийцу?

В Омске произошло жестокое убийство: 66-летний бездомный, которого приютила у себя 73-летняя пенсионерка, зарезал женщину на третий день после знакомства. Мужчина ранее уже был судим за убийство. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на СК РФ по региону.

Трагедия разыгралась в одной из омских квартир всего через три дня после мимолетного уличного знакомства. Пенсионерка, вынося мусор, встретила мужчину и, проникшись симпатией, предложила ему кров. Несмотря на возражения родных, она назвала нового знакомца своей судьбой.

Конфликт между ними вспыхнул 19 ноября. В ходе ссоры гость нанес женщине смертельное колото-резаное ранение в шею. Истекающая кровью пенсионерка успела сообщить о случившемся соседке, но спасти ее не удалось.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого. Как выяснилось, 66-летний мужчина не имел постоянного места жительства и ранее уже отбывал срок за убийство. Возбуждено уголовное дело, следователи выясняют все детали произошедшего.

