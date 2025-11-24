«Она не отставала ни на секунду»: дайвер из России снял на видео нападение агрессивной рыбы

Российский дайвер стал объектом яростной атаки рыбы-триггера во время подводной съемки на Мальдивах. Инцидент попал на видео, где запечатлено, как агрессивная рыба неотступно преследует туриста. Об этом сообщает Lenta.ru.

Инцидент произошел во время погружения у одного из мальдивских рифов. Российский дайвер, занимавшийся подводной видеосъемкой, неожиданно столкнулся с атакой голубоперого балистода, также известного как рыба-триггер или титан. Морской обитатель, прославившийся своим скверным характером, принял человека за угрозу и начал яростную атаку.

На кадрах видно, как спинорог неотступно преследует дайвера, пытаясь нанести удар своим острым плавником. Ихтиологи поясняют, что подобная агрессия — стандартное поведение в период размножения, когда рыбы охраняют свою кладку икринок. Несмотря на отсутствие яда, укусы и удары этой рыбы крайне болезненны и могут привести к серьезным ранам.

Ранее стало известно, что премиальный отдых в Турции сравнялся по цене с отдыхом на Мальдивах.