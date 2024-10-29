ОНК рассмотрит обращения о пытках в отношении экс-сенатора Арашукова в колонии

Общественная наблюдательная комиссия Оренбургской области обратила внимание на обвинения, высказанные адвокатом экс-сенатора Рауфа Арашукова о применении пыток в колонии «Черный дельфин». Консультант региональной ОНК Виталий Панин сообщил «РИА Новости», что на встрече с осужденным тот не высказывал никаких претензий относительно условий содержания.

«К нам не поступала жалоба от Арашукова ни в устной, ни в письменной форме. Мы виделись с ним неделю назад, спросили, нет ли жалоб, он сказал, что нет. Наши специалисты проведут проверку по сообщениям в СМИ о его жалобе на пытки в колонии и просьбе о переводе в другое исправительное учреждение», — сказал господин Панин.

По его словам, на последней встрече Рауф Арашуков заявил, что у него есть желание заниматься работой с деревом и поэтому он собирается попросить о переводе из швейного цеха.

Ранее пожизненно осужденный бывший сенатор Арашуков пожаловался на пытки в «Черном дельфине». Обращение осужденного передал его адвокат Эльмар Ализаде.

Как рассказал представитель Арашукова, его доверитель потребовал перевести его как можно скорее в другую колонию, поскольку его жизни угрожает опасность.