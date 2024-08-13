Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) направило в Россию запрос на проверку Курской области на предмет нарушения прав человека армией ВСУ. Об этом во вторник, 13 августа, сообщила официальный представитель ведомства Равина Шамдасани журналистам РИА Новости.

«Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это очень сложно. Мы запрашиваем у России доступ на ее территорию, чтобы иметь возможность получить дополнительную информацию», — сказала она, комментируя по просьбе агентства террористическую атаку ВСУ на российскую территорию», — заявила Шамдассани.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова два дня назад обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с требованием осудить терроризм со стороны Украины в связи с атакой на Курскую область.

Женщина заявила, что от удара украинских военных пострадали тысячи мирных жителей, она назвала это действие «грубым массовым нарушением прав человека».

По мнению президента России Владимира Путина, такими жестокими действиями Киев пытается остановить наступление армии РФ на Донбассе и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию внутри страны. Путин пообещал, что противник получит отпор.

Ранее сообщалось о том, что врио губернатора Курской области Алексей Смирнов потребовал ускорить эвакуацию населения.