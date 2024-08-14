ООН не связывалась с Россией в связи с атакой ВСУ на Курскую область

ООН не контактировала с Россией в связи с ситуацией после атаки украинских боевиков на Курскую область, заявил первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что ООН действует очень медленно, когда дело касается интересов России.

При этом в офисе генсека ООН сообщали, что изучают, «кто виновен» в насилии над жителями Курской области.

Ранее военный эксперт Александр Шарковский заявил, что не исключает того, что ООН запрашивает разрешение на допуск комиссара в Курскую область с целью дискредитировать российскую армию.