Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

Вечером вторника на всей территории Курской области была объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные от регионального оперативного штаба правительства.

В сообщении говорится о том, что на всей территории Курской области введен режим опасности атаки БПЛА, средства ПВО уже приведены в готовность для отражения возможной вражеской атаки. Граждан призвали сохранять бдительность и спокойствие.

На данный момент другие подробности не приводятся. Напомним, ранее эксперт Кондратьев объяснил, почему украинские беспилотники стали переходить на сверхмалые высоты - это связано с эффективностью российских систем ПВО.