Эксперт объяснил переход украинских БПЛА на сверхмалые высоты

Специалист по беспилотной авиации Максим Кондратьев в беседе с сайтом aif.ru раскрыл новую тенденцию в тактике украинских войск. По его оценке, происходит массовый переход атакующих дронов на предельно низкие высоты.

Эксперт отметил, что в начале СВО беспилотники ВСУ действовали на высоте 200 метров, а сейчас их рабочая высота сократилась до 30-40 метров. По словам Кондратьева, это связано с российскими средствами ПВО: чем они эффективнее, тем ниже вынуждены летать вражеские дроны.

«Почему высота полета дронов снижается? Потому что российские системы ПВО становится все эффективнее и эффективнее», — заявил Кондратьев.

Параллельно российские войска демонстрируют противоположный подход. Так, недавно ударный дрон «Герань» установил рекорд, поразив цель на высоте 4900 метров. Как отметил Кондратьев, это часть комплексной тактики по подавлению вражеской ПВО.

Ранее была опубликована карта регионов России, куда ВСУ могут атаковать дальнобойными ракетами.