Сразу в двух городах России ледяные глыбы привели к трагедиями

В Москве трагически погибла женщина, на которую упала ледяная глыба, пишет телеграм-канал Mash. Инцидент произошел в Даниловском районе на улице Хавской.

По предварительным данным, в тот момент на крыше дома проводились работы по уборке снега. Женщина, проходившая рядом, якобы проигнорировала установленное ограждение и предупреждающие знаки, после чего на нее рухнула большая сосулька.

Прибывшие на место медики констатировали смерть пострадавшей. Доступ к подъезду дома ограничен, так как с крыши все еще свисают опасные ледяные образования.

В тот же день аналогичный несчастный случай произошел в Пензе. Там 52-летняя женщина находилась на рабочем месте и убирала снег с крыльца здания почты. Внезапно на нее обрушился огромный сугроб, свалившийся с крыши. Россиянка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае во время детской игры в сугробе погибла 10-летняя девочка.