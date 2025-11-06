Оперативники изъяли 100 кг незаконной икры у задержанного на Камчатке

На Камчатке правоохранительные органы пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся сбытом браконьерской красной икры. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело.

По информации следствия, один из фигурантов, задержанный полицией, организовал канал по закупке, хранению и дальнейшей реализации ценного продукта. Икра приобреталась у браконьеров, что исключало наличие каких-либо сопроводительных документов и обязательной маркировки. Отсутствие маркировки делает невозможным подтверждение безопасности продукции для потребителей.

В ходе обыска по месту хранения незаконного товара оперативники изъяли около 100 килограммов красной икры. Предварительный ущерб от деятельности группы оценивается более чем в 400 тыс. руб.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. В настоящее время следователи работают над установлением всех причастных к противоправной схеме лиц и каналов сбыта.

