«Пенсии выше на 30%»: мошенники придумали новую ловушку для россиян

МВД России предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на пенсионеров через рассылку фальшивых сообщений от имени Пенсионного фонда, передает РИА Новости.

По сообщению ведомства, преступники рассылают приглашения в телеграм-каналы с обещаниями увеличения пенсий на 30% с помощью одной справки для граждан возрастом от 58 до 84 лет.

Эксперты управления по борьбе с киберпреступлениями подчеркивают, что ПФР и ФСС были объединены в Социальный фонд России (СФР), и все официальные сообщения поступают исключительно от этой структуры. Мошенники используют социальную инженерию, играя на финансовых ожиданиях и недостаточной осведомленности пожилых людей о текущих изменениях в пенсионной системе.

Специалисты рекомендуют активно разъяснять старшему поколению правила цифровой гигиены: показывать примеры фейковых рассылок, поддельных документов и объяснять, что официальные структуры никогда не предлагают секретные бонусы через мессенджеры.

