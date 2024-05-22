Операторы Системы-112 Подмосковья приняли около миллиона вызовов, адресованных пожарным

Операторы подмосковной Системы-112 с начала работы службы спасения в регионе приняли и обработали около одного миллиона вызовов, адресованных пожарной охране.

Как напомнили в пресс-службе ведомства, алгоритм взаимодействия Системы-112 и пожарной службы отработан до мелочей, чтобы оказывать помощь пострадавшим в максимально короткие сроки.

Так, пока заявитель объясняет оператору Системы-112 Подмосковья суть происшествия, пожарная машина уже едет по указанному адресу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам контролировать ситуацию с лесными пожарами на территории Московской области.