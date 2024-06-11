Операторы Системы-112 Подмосковья приняли почти 90 миллионов вызовов

Операторы подмосковной Системы-112 за все время работы службы спасения в регионе приняли уже около восьмидесяти девяти миллионов вызовов.

Сейчас на номер 112 каждый день поступает более тридцати пяти тысяч вызовов, только за прошлый год в Системе-112 обработали свыше тринадцати миллионов обращений, рассказали в пресс-службе ведомства.

Сегодня Система-112 включает в себя порядка 500 объектов по всему Подмосковью. Там трудятся свыше 3,8 тысячи операторов и диспетчеров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новой подстанции скорой помощи в Ногинске.