Оперштаб: девять из 28 выживших в крушении самолета в Актау находятся в критическом состоянии

Вследствие авиакатастрофы в Актау, 28 граждан были госпитализированы, среди которых девятеро находятся в критическом состоянии. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на оперативный штаб Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Как сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, в больницу доставили двух девочек, предположительно 11 и 16 лет, пострадавших в результате крушения самолета. Врачи предоставляют им необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, в Казахстане была создана специальная правительственная комиссия для исследования обстоятельств авиакатастрофы, сообщает пресс-служба правительства страны.

В состав данной комиссии вошли заместитель премьер-министра, аким Мангистауской области, а также руководители министерств по чрезвычайным ситуациям, транспорту, иностранным делам, внутренним делам, труда и социальной защиты, здравоохранения, а также главный транспортный прокурор.

Ранее был обнародован список из 15 россиян, находившихся на разбитом в Актау самолете.