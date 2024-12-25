Опубликованы имена граждан РФ, находившихся на борту упавшего в Актау самолета

Опубликован перечень из 15-ти россиян, находившихся на рейсе самолета, который разбился в Казахстане. Данные обнародованы телеграм-каналом Baza.

Служба диспетчерского управления сообщила о том, что в аэропорту Актау не зафиксировано повреждений после инцидента с самолетом AZAL.

Напомним, что 25 декабря в 09:30 по мск самолет Embraer 190, принадлежащий авиакомпании AZAL, потерпел крушение во время захода на посадку в аэропорту Актау, расположенном на восточном побережье Каспийского моря. Это была линия из Баку в Грозный.

Ранее был опубликован полный список пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Актау.