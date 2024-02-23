Оперштаб Кубани подтвердил падение летательного аппарата в Краснодарском крае

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в поздним вечером 23 февраля в Каневском районе упал один летательный аппарат.

Мощный пожар и зарево появились близ хутора Трудовая Армения из-за пожара на поле с камышами. Там же горят обломки упавшего летательного аппарата. Огонь в данный момент распространился на площади 250 м.кв.

Оперштаб уточнил, что на месте ликвидируют пожар. В тушении участвуют 40 человек и 14 единиц спецтехники. На месте находятся правоохранительные и специальные службы.

Уточняется, что угрозы жителям и их домам нет. Информацию о происшествии также подтвердили в ЕДДС региона. Изначально там сообщили о двух упавших аппаратах, но позже уточнили, что он все-таки был один.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае жители перепугались из-за падения неизвестного «самолета».