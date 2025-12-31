Оперштаб: причал в порту Туапсе повреждены из-за атаки украинских БПЛА

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Туапсе повреждена газовая труба в жилых районах и причал в порту. По предварительным данным, пострадавших нет, как проинформировал в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

Согласно предварительным данным, пострадавших нет. Сообщается, что региональные аварийные службы уже выехали на место для ликвидации последствий инцидента.

«В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту», — говорится в телеграм-канале краевого оперштаба.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду, 31 декабря, была атакована Одесская ТЭЦ. В районе поражения сильное зарево пожара, которые в местных пабликах постят простые одесситы.