Оправданному экс-главе Кировской области выплатят по суду компенсацию за расходы на адвокатов

Суд вынес постановление о выплате бывшему руководителю Кировской области Никите Белых его расходов на адвокатов, а также в виде возмещения имущественного ущерба. Общая сумма выплаты составит 8 млн руб. Об этом сообщило РИА Новости.

Белых был осужден в 2023 году на 2,5 года лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Через полгода приговор был отменен, за ним было признано право на реабилитацию. Теперь же Октябрьский районный суд города Кирова постановил, что бывшему главе региона должны выплатить те деньги, которые он потратил на адвокатов во время судебного преследования, а также сумму имущественного ущерба.

«Присудили 8 миллионов 82 тысячи рублей. С учетом фактических затрат адвокатов во время следствия и судебного заседания», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что после своего освобождения Белых стал заместителем генерального директора кондитерской фабрики. Его приняло на работу АО «Кондитерская фабрика „Пермская“».