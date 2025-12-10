Оправданный киллер и раковая опухоль: в Екатеринбурге ищут экс-главаря ОПГ, который «сгодится» для СВО

В Екатеринбурге объявлен в розыск бывший криминальный авторитет Михаил Клок, известный как экс-глава боевого крыла организованной преступной группировки «Центр». Он обвиняется в организации убийства бизнесмена Алексея Зубакина в 2000-х годах. После того, как подсудимый не явился в суд, производство по его делу было приостановлено, а сам Клок заочно арестован.

По информации защиты, Клок тяжело болен и принял решение отправиться в зону спецоперации. Его адвокат Никита Кошаков заявил изданию E1.RU, что суд проигнорировал медицинские документы, подтверждающие лечение его подзащитного от онкологического заболевания.

«Суд не учитывал медицинские документы, предоставленные защитой в подтверждении того, что Клок проходит лечение в государственных учреждениях. Клок подтвердил и справками, что он лечился от рака предстательной железы, проходил лучевую, затем гормональную, а после химическую терапию, но суд счел, что это фикция», — сообщил адвокат.

Суд, в свою очередь, указал в постановлении, что начало лечения у Клока неоднократно совпадало с датами судебных заседаний, и расценил это как умышленное уклонение от правосудия.

По словам защитника, после этого его подзащитный принял решение подписать контракт.

«Человек, который готовился провести остаток дней в больнице, принял волевое решение помочь, вернее, быть полезным на фронте, подписав контракт об участии в СВО. С его слов, раз суд решил, что он может отбывать наказание и может быть помещен в СИЗО под стражу, то быть участником СВО он точно сгодится», — рассказал Никита Кошаков.

Михаил Клок в 1990-2000-е годы считался одним из лидеров ОПГ «Центр» и был осужден за ряд тяжких преступлений. По версии следствия, убийство бизнесмена Зубакина по заказу партнера Дмитрия Дейча совершил близкий друг Клока Насими Мамедов, однако суд присяжных его оправдал.

