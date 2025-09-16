Определено ключевое преимущество нового отечественного дрона «Кощей»

Российский беспилотник «Кощей» создает серьезные вызовы для украинской противовоздушной обороны. Его ключевой особенностью, по оценкам военного эксперта Юрия Кнутова, является малозаметность, что ставит под вопрос эффективность традиционных средств перехвата. Об этом сообщает NEWS.ru.

Основное преимущество дрона заключается в особом канале связи. Сигнал передается вертикально, что значительно затрудняет его обнаружение и подавление комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Это делает «Кощей» сложной целью для систем ПВО. Как отмечает эксперт, применение против него переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) или ракет с тепловым наведением практически бессмысленно. Наиболее действенным средством борьбы, по мнению Кнутова, являются крупнокалиберные пулеметы.

Он добавил, что конструкция беспилотника заимствована у сельскохозяйственных гексакоптеров, что обеспечивает ему не только значительную грузоподъемность до 15 килограммов, эквивалентную шести боеприпасам, но и крайне низкую тепловую сигнатуру. Использование электромотора и аккумулятора приводит к тому, что температура корпуса дрона почти не отличается от температуры окружающей среды, что делает его малозаметным для тепловизоров.

По словам эксперта, «Кощей» является функциональным аналогом украинского беспилотника «Баба-Яга», однако его уникальная конструкция и технологические решения формируют новую оперативную реальность на поле боя. Низкая видимость для средств обнаружения и сложность нейтрализации превращают этот дрон в высокоэффективное средство для преодоления даже современных систем ПВО.

