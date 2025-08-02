Опрокинулся автобус на трассе: шесть человек получили травмы в Мордовии

В Республике Мордовия произошло ДТП. Там автобус перевозил 48 пассажиров, но попал в аварию. При этом пострадало шесть человек. Об этом сообщило в своем телеграм-канале региональное управление Министерство внутренних дел.

ЧП с участием пассажирского автобуса произошло утром 2 августа неподалеку от села Хлебино Теньгушевского района.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил опрокидывание автобуса на правый бок», — указал микроблог.

В результате шесть человек получили травмы легкой и средней степени тяжести. Среди пострадавших один несовершеннолетний. Часть из них отправили в больницу, остальным оказали помощь на месте. Полиция выясняет сейчас все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о ДТП в Москве. Байкер во время движения по Варшавскому шоссе перевернулся в воздухе после сильного удара о легковой автомобиль. мотоцикл отбросило на значительное расстояние от места столкновения. Пострадавшего мужчину с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение.