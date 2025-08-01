В Москве мотоциклист врезался в автомобиль и сделал сальто

В южной части Москвы байкер перевернулся в воздухе после сильного удара о легковой автомобиль. Кадры этой аварии, зафиксированные на видео, опубликовали в телеграм-канале SHOT.

На видеозаписи видно, как мотоцикл отбросило на значительное расстояние от места столкновения.

По информации, предоставленной каналом, инцидент с участием мотоцикла и машины, взятой в аренду, произошел рано утром на Варшавском шоссе. Водитель автомобиля марки Chery предпринял попытку разворота из средней полосы. В итоге мотоциклист на высокой скорости врезался в бок автомобиля и упал на дорогу.

Пострадавшего мужчину с серьезными травмами доставили в медицинское учреждение. В зоне аварии было временно ограничено движение по трем полосам.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области в ДТП погибли пять человек и еще один получил травмы.