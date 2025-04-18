Оптовую торговлю сим-картами российских операторов начали вести на Украине

РИА Новости обнаружило , что на украинских интернет-площадках ведется оптовая торговля сим-картами российских операторов, оформленными на фиктивных лиц. По мнению источника в правоохранительных органах, эти сим-карты могут применяться в мошеннических схемах.

Объявления на украинских сайтах предлагают приобрести крупным объемом активированные сим-карты ведущих российских операторов связи. Цена одной сим-карты при оптовой закупке начинается от 300 руб. (150 гривен).

По информации источника в силовых структурах, предоставленной РИА Новости, существует вероятность использования этих сим-карт для осуществления телефонного мошенничества на территории Российской Федерации.

В объявлениях продавцы указывают, что предлагаемые сим-карты пригодны для регистрации QIWI-кошельков, которые злоумышленники могут использовать для обналичивания похищенных денег. Кроме того, такие сим-карты позволяют создать аккаунты на российской онлайн-платформе «Авито» и в мессенджере WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в России весной 2026 года может появиться самозапрет на оформление сим-карт.