В России весной 2026 года может появиться самозапрет на оформление сим-карт

На портале «Госуслуги» уже в марте 2026 года может появиться возможность оформления самозапрета на получение сим-карт. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление, сделанное в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Ранее Григоренко уже говорил, что мошенники часто совершают свои звонки с сим-карт, которые оформлены на других граждан. Преступники получают доступ к персональным данным россиян, после чего оформляют с их помощью симки для телефонов. Правительство задумалось, как можно пресечь эти действия.

«Самозапрет на дистанционное оформление сим-карт могут запустить весной 2026 года, ориентировочно в марте», — указали журналистам в аппарате Григоренко.

Ранее правоохранители сообщили, что мошенники часто получают доступ к чужим сим-картам после того, как выдают себя за представителей операторов мобильной связи. Они просят выполнить определенную комбинацию цифр и символов якобы из-за проверки телефонных линий. Если жертва соглашается выполнить просьбу, то мошенники получают доступ к чужой сим-карте и делают звонки за счет обманутого человека.