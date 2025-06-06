Опубликовано видео погони и ликвидации террориста с беспилотником под Рязанью

В опубликованном видео видно, как злоумышленник готовит к полету БПЛА. После этого в кадре появляется вооруженный боец, который пытается пресечь преступление. Преступник тут же начинает убегать.

В конце ролика показывают, что было изъято у террориста. При нем нашли квадрокоптерт и пистолет. По утверждению правоохранителей, изначально травматический пистолет был переделан под стрельбу боевыми патронами.

Ранее уже сообщалось, что при попытке задержания бойцами Росгвардии злоумышленник открыл огонь и после этого был нейтрализован.