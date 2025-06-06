На военном объекте в Рязанской области сорвали теракт с БПЛА

На одном из объектов Минобороны в Рязанской области пресекли попытку теракта с применением беспилотника. Нападавший был ликвидирован при попытке оказать вооруженное сопротивление.

Сотрудники Росгвардии предотвратили попытку диверсии на военном объекте в Рязанской области.

По информации РИА Новости, неизвестный мужчина проник в зону, охраняемую Минобороны, и пытался использовать беспилотник для атаки. Сценарий был заранее проработан — по данным источников, злоумышленник планировал нанести вред военной инфраструктуре, используя дрон и взрывчатое устройство.

Когда силы безопасности предприняли попытку его задержать, мужчина оказал вооруженное сопротивление из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. В ходе операции он был нейтрализован. На месте обнаружили самодельное взрывное устройство и компоненты для запуска дрона. Территория была оцеплена, угрозы для военных и мирного населения не возникло. В качестве боевых зарядов в беспилотниках использовались гранаты РКГ-3, при этом сами аппараты имели дистанционное управление.

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