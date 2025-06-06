На военном объекте в Рязанской области сорвали теракт с БПЛА
В Рязанской области пресекли теракт с БПЛА на военном объекте
Фото: [https://t.me/RosgvardOfficial]
На одном из объектов Минобороны в Рязанской области пресекли попытку теракта с применением беспилотника. Нападавший был ликвидирован при попытке оказать вооруженное сопротивление.
Сотрудники Росгвардии предотвратили попытку диверсии на военном объекте в Рязанской области.
По информации РИА Новости, неизвестный мужчина проник в зону, охраняемую Минобороны, и пытался использовать беспилотник для атаки. Сценарий был заранее проработан — по данным источников, злоумышленник планировал нанести вред военной инфраструктуре, используя дрон и взрывчатое устройство.
Когда силы безопасности предприняли попытку его задержать, мужчина оказал вооруженное сопротивление из травматического пистолета, переделанного для стрельбы боевыми патронами. В ходе операции он был нейтрализован. На месте обнаружили самодельное взрывное устройство и компоненты для запуска дрона. Территория была оцеплена, угрозы для военных и мирного населения не возникло. В качестве боевых зарядов в беспилотниках использовались гранаты РКГ-3, при этом сами аппараты имели дистанционное управление.
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