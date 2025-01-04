Опубликовано видео с признанием молодых террористов, задержанных в Екатеринбурге

ФСБ обнародовала кадры с допросом молодых россиян, задержанных в уральской столице за подготовку терактов. Каждый из них рассказал о своей роли в готовящемся преступлении.

Так, на видео с допросом, один из подростков признается в подготовке к теракту. По его словам, еще летом прошлого года он нашел неонацистские каналы в мессенджере Telegram. Там он начитался призывов к диверсиям, совершению преступлений против полиции. В один из дней он проезжал мимо припаркованного транспорта стражей порядка и решил его поджечь, затем снял на видео. Вероятно, речь про инцидент на улице Чапаева.

Когда подростку удалось скрыться, он решил попробовать себя в более серьезном деле. С помощью друга он пытался создать СВУ, чтобы в дальнейшем применить в общественных местах. При этом товарищ молодого человека отметил, что делал только таймер и якобы не знал, для чего. Тем не менее 1 и 2 января ребята общими усилиями соорудили полноценную самодельную взрывчатку.

Как уточняет ФСБ, молодые люди смогли сделать взрывное устройство и электродетонатор. Один из сообщников носил это в рюкзаке.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге сотрудники ФСБ предотвратили крупный теракт. Причастными считают четверых подростков.