Опубликовано видео с выносом тела Старовойта с места его смерти

В Сети появились кадры, на которых видно, как тело бывшего министра транспорта Романа Старовойта выносят с места происшествия в Одинцовском районе Подмосковья. Их размещает ряд телеграм-каналов, включая Mash и Baza.

На видео сотрудники МЧС аккуратно транспортируют тело на носилках к машине скорой помощи после завершения всех необходимых процессуальных действий. На служебной машине тело Старовойта увозят с места трагедии. Также его постепенно покидают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Криминалисты обследовали автомобиль Tesla, в котором было обнаружено тело экс-министра. По предварительным данным, специалисты успели снять отпечатки пальцев и отобрать образцы биологического материала для проведения ДНК-экспертизы. На месте также находилась девушка почившего чиновника: она опознала Старовойта и не могла сдержать слез.

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Параллельно оперативники изучают записи с камер видеонаблюдения жилого комплекса, расположенного рядом с местом трагедии.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что экс-министр транспорта Старовойт умер до приезда следователей и задержания по делу о мошенничестве. Такую информацию СМИ дали источники в правоохранительных кругах.