Следствие готовилось задержать Старовойта в день его гибели

По данным источников «Коммерсанта», в день своей смерти бывший министр транспорта России Роман Старовойт должен был быть доставлен на допрос в Следственный комитет.

Следственные действия планировались на вечер 7 июля, но около 17:00 тело экс-министра обнаружили в его автомобиле в Одинцовском районе Подмосковья. Источник из органов правопорядка подтвердил, что бывшего чиновника планировали задержать в рамках уголовного дела о мошенничестве.

При этом ранее Shot указывал и на другую возможную статью УК РФ: растрата. Официально СК не объявлял о возбуждении какого-либо уголовного дела.

Также, по предварительной информации, речь может идти о мошеннической схеме при строительстве фортификационных сооружений в Курской области, где ранее был арестован экс-губернатор Алексей Смирнов. Он давал показания против Романа Старовойта, аналогично сделали его бывшие подчиненные.