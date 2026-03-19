Взрыв в отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы: выбиты стекла, очевидцы видели убегавшего

В Москве в отделении Россельхозбанка на улице Менжинского прогремел взрыв. Инцидент произошел днем 19 марта, на месте работают оперативные службы, движение в районе дома 36 ограничено. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По предварительным данным, взрывной волной выбило стекла в здании, также повреждена внутренняя отделка помещений. Информация о пострадавших пока не поступала. Как сообщили очевидцы, незадолго до хлопка из банка выбежал неизвестный мужчина и скрылся.

Сотрудники полиции, МЧС и скорая помощь оцепили территорию. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются свидетели. Правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность возможного злоумышленника и обстоятельства случившегося. Причины взрыва выясняются.

