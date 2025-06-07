Получение виз для российских туристов отменили в Омане

Теперь туристы из России смогут посещать Оман без получения виз. В этой стране стал действовать благоприятный режим для российских путешественников. Об этом сообщил портал Турпром.

Соглашение между Россией и Оманом о свободном взаимном посещении стран туристами было парафировано в Москве еще в апреле. Теперь же стало известно, что султан Хейсам бен Тарик лично утвердил этот документ. В ближайшие дни станет известно, когда будет объявлено о старте новых правил. За счет договора все те, кто хочет посмотреть арабский Восток смогут посещать Оман без лишних бюрократических процедур и получения визы.

Этот договор взаимен, оманские подданные также смогут посещать РФ совершенно свободно. Отмечается, что туристические операторы уже приступили к разработке новых маршрутов, они ожидают наплыв клиентов, которые поспешат воспользоваться удобной возможностью свободно посетить Аравийский полуостров, где находится песчаная пустыня и живут кочевые бедуины.

Ранее сообщалось, что Израиль снял свое эмбарго на продажу турпоездок в страну для туристов из России, которое действовало последние полтора года. Его ввозили из-за резкого обострения обстановки в стране. Теперь же ситуация с безопасностью в стране кардинально поменялось, и израильская страна снова становится доступна для посещения, туристическим компаниям вновь рекомендовали запустить продажу туров.