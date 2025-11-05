Орел под ударом: украинские дроны повредили жилые дома и хозпостройку
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Орлом, есть повреждения строений
В ночь на среду, 5 ноября, в небе над Орлом российские средства ПВО успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ. В результате падения обломков повреждены несколько жилых зданий и хозяйственных построек. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков в своем Телеграм-канале.
Пострадавших пока не зарегистрировано, сообщил он.
«В результате работы ПВО над Орлом уничтожены украинские дроны. При падении обломков повреждены несколько частных домов и хозпостройка», — сообщил глава региона .
Сейчас на месте работают оперативные службы региона.
Ранее Минобороны сообщило о 64 сбитых беспилотниках в ночь на 3 ноября. Больше всего БПЛА, 29 единиц, было перехвачено над Ростовской областью.