Орел под ударом: украинские дроны повредили жилые дома и хозпостройку

В ночь на среду, 5 ноября, в небе над Орлом российские средства ПВО успешно нейтрализовали беспилотники ВСУ. В результате падения обломков повреждены несколько жилых зданий и хозяйственных построек. Об этом проинформировал губернатор Андрей Клычков в своем Телеграм-канале.