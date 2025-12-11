Оренбурженка сломала палец, спасаясь бегством от стаи агрессивных чаек

Жительница Оренбурга, посетившая местный курорт «Соленые озера», стала жертвой внезапной атаки со стороны чаек. Во время неожиданной атаки «птиц-гопников», женщина попыталась спастись бегством, но получила травму — перелом пальца. Теперь пострадавшая предъявила иск к администрации базы отдыха, требуя компенсацию в размере 140 тыс. руб., сообщили в Telegram-каналах.

Как утверждает оренбурженка, она мирно отдыхала на территории курорта, оплатив все положенные услуги: вход, лежак и беседку. По ее словам, она сознательно избегала любых действий, которые могли бы спровоцировать птиц, однако чайки напали «без предупреждения». В результате паники и бегства женщина упала и сломала палец.

В своем иске пострадавшая указывает, что администрация базы не обеспечила безопасность отдыхающих от агрессивных пернатых, и именно эта халатность стала причиной травмы. Дело уже передано в суд, где предстоит решить, кто должен нести ответственность за инцидент: «банда крылатых» или руководство курорта.

Ранее сообщалось, что российская клиника заплатит штраф из-за фотографий пациентки, оказавшихся в Сети.