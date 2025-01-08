Великобритания очень уязвима перед любыми ударами баллистическими вооружениями, особенно это подтвердил запуск российского «Орешника». Об этом заявил американский журнал Military Watch Magazine.

Все цели на британской территории практически беззащитны против ракетным ударов по ним. Все находящиеся там противоракетные системы не в состоянии перехватывать баллистические ракеты. Ноябрьский запуск Россией своего «Орешника» подтвердил данный факт.

«Удар российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности по украинской цели — первое в истории боевое применение оружия такого рода», — указали журналисты.

Другие страны, входящие в НАТО, также не в состоянии противостоять подобным атакам. Они тоже озабочены несовершенностью своих систем ПВО.

Ранее президент Путин заявил, что Россия снова использует систему «Орешник», если это потребуется. Торопиться с применением ракет этого комплекса не будут, поскольку на это нужна веская причина.