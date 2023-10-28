Организатора группы подростков, избивавшей людей в Петербурге, объявили в международный розыск

Администратор канала, а также организатор так называемой «азербайджанской банды» в Санкт-Петербурге объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в официальном канале СК России 28 октября.

Официальное сообщение гласит: Турал Мамедов 2005 года рождения объявлен в розыск как организатор противоправных действий. Также в субботу стало известно, что суд заочно избрал ему меру пресечения – заключение под стражу.

На данный момент Турал Мамедов объявлен в международный розыск. Всего по делу «азербайджанской банды» задержаны 11 парней, среди них не только азербайджанцы, но и уроженцы Таджикистана.